رئيس مجلس الدولة يهنئ رؤساء النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة بمناصبهم الجديدة

كتب - أحمد عبد الهادي

توجه المستشار عادل فهيم محمد عزب – رئيس مجلس الدولة ، والمستشارين أعضاء المجلس الخاص لتهنئة كلاً من؛ المستشار/حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، والمستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والمستشار مسعد عبد المقصود – رئيس هيئة قضايا الدولة ، وذلك بمناسبة تولي سيادتهم المنصب الجديد.

كانت نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 26 تابع، في 4 يوليو سنة 2023، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 267 لسنة 2023، بأن يعين المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيسا لمحكمة النقض، وفي المادة الثانية، وبأن يعين المستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، وبان يعين المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن، رئيسا لهيئة قضايا الدولة.