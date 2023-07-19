رئيس فلسطين يهنئ شعبه وملوك ورؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية بالعام الهجرى الجديد

رام الله (أ ش أ)

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، الشعب الفلسطينى فى كافة أماكن تواجده، والشعوب العربية والإسلامية وملوك ورؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445.

وتمنَّى الرئيس الفلسطيني أن يحل العام الهجري الجديد على الأمة بالخير والبركات وبتعزيز وحدتها، وتحرير أرضها ومقدساتها، وعلى الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وتحقيق أهدافه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا الله، سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداء فلسطين الأبرار بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وعلى الأسرى بالحرية من سجون الاحتلال الإسرائيلي.