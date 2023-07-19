رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم طلاب كلية العلوم بختام دورة تدريبية لمواجهة الإدمان

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، بتنفيذ العديد من الفاعليات منها الدورات التدريبية للطلاب لنشر الوعي داخل كليات الجامعة، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى إطار تنفيذ خطة الدولة، بشأن تنفيذ برنامج أسبوعي شهري بالجامعات المصرية لمواجهة ظاهرة إدمان وتعاطي المخدرات.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هناك عوامل كثيرة أسهمت في انتشار ظاهرة الإدمان في المجتمع منها التغيير في الأنماط والسلوكيات الاجتماعية للأفراد، إلي جانب انعدام الأمان بين الأطفال في الأسر المفككة، وضعف الأفراد على مواجهة مشاكلهم والهروب إلى الإدمان، وكذلك انعدام الوازع الديني لدى تجار المخدرات ومروجي الأدوية المسببة للإدمان.

وفي هذا الإطار انطلقت ثاني الدورات التدريبية التوعوية من كلية العلوم، حيث قامت الدكتور اماني شاكر، بافتتاح البرنامج التدريبي بكليتي العلوم للتأكيد علي أهمية التدريب للطلاب وحثهم علي الاستفادة منه ليكونوا سفراء التوعية بمخاطر الإدمان والتعاطي داخل الجامعه وخارجها.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي محفوظ عميد كلية العلوم، وقد حاضر في اليوم الختامي الدكتور سلام العربي مشرف عام صندوق مكافحة الادمان والتعاطي بكفرالشيخ، بحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وقد تمحورت الدورة في أبعاد مشكلة المخدرات والإدمان في مصر، ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مواجهة المشكلة، والمخدرات والفئات المجتمعية، وعوامل الخطورة والحماية من المخدرات، ودور الوعي في مواجهة مشكلة المخدرات، أثر المخدرات على استقرار المجتمع، والمخدرات كأحد أشكال الحروب، و الأنواع الحديثة من المخدرات، وتحديات في مواجهة المخدرات.

كما تطرقت الدورة إلى التعرف على فئات المدمنيين، وماهي المحفزات الخارجية سواء مجتمعية أو غير مجتمعية التي تعد سببا في الإقبال على الإدمان، وتوضيحا لأنواع الإدمان والمخدرات، والمخاطر الصحية الناتجة عنها، وأشكالها المتنوعة المعروفة منها وكذلك الأنواع الجديدة المستحدثة ومخاطر كل نوع من تلك الأنواع الجسدية والعقلية على الدم ومناعة الجسم وعلى الجهاز العصبي وباقي الأعضاء وفي نهاية الندوة تم مناقشة وسائل العلاج الممكنة وعن الانسحاب من الإدمان كأحد تلك الوسائل وطرق الوقاية، وإعطاء بعض النصائح لتجنب الإدمان شملت نصائح خاصة بالأسرة والشباب.

واختتمت الدورة بتفضل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بتسليم الشهادات وتكريم طلاب كلية العلوم في ختام الدورة التدريبية.



تكريم طلاب كلية العلوم



جانب من الحضور في من الطلاب