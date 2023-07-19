رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج طلاب كلية الهندسة دفعة العام الأكاديمى

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تخريج دفعة عام 2023 لطلاب كلية الهندسة بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات، بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبرى، أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الفتاح، هليل عميد كلية الهندسة، والدكتور رشدى العدوى، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والمهندسة بثينة الحسينى نقيب المهندسين بكفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة التدريس، وممثلى الهيئات، وأولياء الأمور.

قال الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال كلمته، يسعدنى ويشرفنى بالانابة عن أسرة جامعة كفر الشيخ أن نرحب بالضيوف الجامعة وأولياء الامور، فى درة التاج للجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ، موجهًا الشكر لأسرة كلية الهندسة على إقامة هذا الحفل الكريم للاحتفال بتخريج دفعة جديدة لطلاب كلية الهندسة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة هى مفخرة الجامعات المصرية كلها، فالجامعة كل يوم يحدث فيها الجديد، وكلية الهندسة من الكليات الرائدة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، ولكم أن تفخروا أن أبناءكم تخرجوا من كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، ونأمل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب أن تعمل على صعود الجامعة إلى اعلى المستويات فى التصنيفات الدولية الجديدة.

كما أشار الدكتور عبد الرازق دسوقى، على حرص الدولة المصرية، بالاهتمام بالتعليم باعتبارها القضية الأولى للجمهورية الجديدة، وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لكل الخرجيين على أعلى مستوى من المهارة والمعرفة، ليصبح الخريج مناسب لسوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على حرص الجامعة على تجهيز ورش كلية الهندسة بأحدث التجهيزات، موجهًا الشكر لأسرة كلية الهندسة على الجهد المبذول لخدمة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع باعتبارها الذراع الهندسى للجامعة.

وأوصى رئيس جامعة كفر الشيخ، أبنائه الطلاب بأنهم هم سفراء الجامعة للعالم والمجتمع، وأنهم أبناء أوفياء لهذا الوطن الغالى مصر، موجها الشكر لكل اب وكل أم وكل أخت وكل أخ، على ما بذلوه من جهد وتعب لنحتفل سويا بتخريج أبنائنا فى أبهى صوره، ليصبحوا مواطنين مؤهلين كتائب تعمير فى كل مكان من أجل بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن أعظم مهندسى العالم هو المهندس المصرى، فنحن بناة الأهرامات والمعابد وأرباب الحضارات على مر العصور والأزمان.

وفى نهاية كلمته أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، أننا جميعًا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى والطلاب الخريجين وأسرهم، نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل رفعة وتقدم وطننا الغالى مصر.

وأثناء الحفل تم تقديم فقرات غنائية، وتم تكريم أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ثم صورة تذكارية لخريجى كلية الهندسة دفعة عام 2023 توسطهم فيها رئيس جامعة كفر الشيخ، ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.