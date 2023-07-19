رئيس جامعة القناة يستقبل لجنة الأعلى للجامعات لمتابعة اختبارات القدرات

الإسماعيلية: السيد فلاح

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس ، الدكتور عاشور العمري، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رضوى عصام ضمن لجنة متابعة اختبارات القدرات بكليات التربية والتربية الرياضية ؛ لمتابعة سير اختبارات القدرات بالكليات.

وقال بيان لجامعة القناة، إن اختبارات القدرات تتم بكليات جامعة قناة السويس بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضر اللقاء بمكتب رئيس الجامعة، الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية والدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة.

ومن جانبه، رحب الدكتور ناصر مندور بأعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن اختبارات القدرات تسير على أكمل وجه، وأكد على إقبال الطلاب على أداء اختبارات القدرات بكليات التربية الفنية والموسيقية وكلية التربية الرياضية، وقامت اللجنة بتفقد كلية التربية للوقوف على التجهيزات المعدة للطلاب وأولياء أمورهم بالكليات التي تجري بها الاختبارات.

وقال الدكتور مدحت صالح، إن 28 طالب وطالبة أدوا اختبارات القدرات بشعبة التربية الفنية، و8 طلاب بشعبة التربية الموسيقية.

وتوجهت اللجنة لزيارة كلية التربية الرياضية لتفقد الاختبارات بها، حيث بدأت كلية التربية الرياضية في استقبال الطلاب بالكلية لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الرياضية للعام 2023، تحت إشراف الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية وتستمر حتى يوم الخميس 27 يوليو.