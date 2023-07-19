رئيس جامعة الأقصر يتابع اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة

الأقصر – أحمد مرعى

واصل الدكتور، حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولاته الميدانية لمتابعة اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية الفنون الجميلة، لطلبة الثانوية العامة، يرافقه الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، حيث بدأت إختبارات القدرات على مدار الأيام الماضية للطلبة الذين تقدموا على البوابة الإلكترونية للتنسيق للحصول على الاختبارات داخل الكلية.

ومن جانبه أكد الدكتور حمدي محمد حسين، على حرص الجامعة على توفير المناخ الملائم وسبل الراحة للطلاب خلال فترة الإختبارات ليتمكنوا من أداء الاختبارات في سهولة ويسر دون مواجهة أية معوقات، مضيفاً أنه تم تجهيز المعامل اللازمة لتقديم خدمات التسجيل الإلكتروني للقدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت والتي بدأت أعمالها يوم السبت الموافق 15 من يوليو الجاري ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 من نفس الشهر.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، خلال جولته بكلية الفنون الجميلة، إنه تم تشكيل لجان داخل الكلية لمتابعة سير اختبارات القدرات، فضلاً عن العمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتجهيز القاعات وأماكن انتظار لائقة بالكلية، مشيراً إلى أن تسجيل رغبات الطلاب في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا، يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك في الفترة من اليوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023، وسيتم تسجيل المواعيد، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي https://tansik.digital.gov.eg