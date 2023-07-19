رئيس النيابة الإدارية يستقبل قضاة مجلس الدولة لتقديم التهنئة بمنصبه الجديد

كتب عبد الله محمود

استقبل المستشار حافظ عباس ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الهيئة، المستشار عادل عزب ، رئيس مجلس الدولة، يصاحبه وفدًا رفيع المستوى من المستشارين أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، لتقديم التهنئة بمناسبة منصبه الجديد.

ومن جانبه، أكد رئيس النيابة الإدارية على العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة، كما شدد على أهمية التعاون البنّاء والمثمر بين النيابة الإدارية وجميع الجهات والهيئات القضائية؛ بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دعائم دولة القانون.

رئيس النيابة الإدارية ورئيس مجلس الدولة

جانب من الزيارة