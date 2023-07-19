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رأس السنة الهجرية .. اليوم الأربعاء أول أيام 1445 هجريا وهذه الأدعية المستحبة

الأربعاء، 19 يوليو 2023 12:24 ص
رأس السنة الهجرية .. اليوم الأربعاء أول أيام 1445 هجريا وهذه الأدعية المستحبة رأس السنة الهجرية - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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بدأ منذ قليل العام الهجرى الجديد 1445، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه تم استطلاع هلال شهر المحرم، وأن اليوم الأربعاء، هو راس السنة الهجرية وأول أيام الشهر وبداية العام الهجرى 1445 هـ.
 
وأكدت دار الإفتاء، أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها، وأكدت الدار أيضا أنه يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، ويستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم‪.‬
 
وتابعت: وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة؛ يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 268، ط. دار المعرفة): [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ] اهـ.
 
ويعتبر شهر المحرم من الشهور التي لها فضل كبير ويستحب فيها القيام بالأعمال الصالحة، ويتميز بوجود يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، وأجر صيامه كبير، وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء وهو يوم نجاة نبي الله تعالى موسى عليه السلام، وفيه أهَلْك فرعون لعنه الله، ويعد من المناسبات الدينية العظيمة التي تحتفل بها الأمة الإسلامية، مستذكرين هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة.
 

ومن الأدعية المستحبة خلال شهر المحرم ورأس السنة الهجرية:

- اللهم إني أسألك في العام الهجري الجديد أن ترضى عنا، وتهدينا إلى الطريق المستقيم.
- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
- اللهم فرج همنا، وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
-اللهم بارك لنا في عامنا الجديد، اللهم إني أسألك خير هذا العام وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا العام وشر ما فيه.
-اللهم إنك أنت ربي خلقتنى وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى، فاغفر لى فإنه لا يغفر الذّنوب إلا أنت.

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