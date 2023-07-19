خفض استهلاكك.. شغل سخان المياه الكهربائى بهذه الطريقة وقلل الضغط على الشبكة

كتبت رحمة رمضان

ترصد مبادرة اليوم السابع "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء " بعض الخطوات البسيطة التى تساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء فى سخان المياه الكهربائى، وتساهم فى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة و تخطى الأحمال 34 ألف ميجا وات، وهى كالأتى:

1- ضبط الثرموستات الخاصة بسخان المياه عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية لاستهلاك كهرباء أقل.

2- عدم ترك السخان بصفة مستمرة طوال اليوم على وضع التشغيل لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة و يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

3- ينصح بتشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

4- لابد من تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالى يستهلك كهرباء أكثر.