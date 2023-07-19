حرامى بنوك على رادار "FBI" .. نفذ 4 عمليات فى أسبوعين بالتنكر و"ملصقات تهديد"

كتبت: نهال أبو السعود

قال مكتب التحقيقات الفدرالي في الولايات المتحدة، إن رجل يلقب بـ "لص الملاحظات اللاصقة" سرق بنك آخر في هيوستن يوم الثلاثاء ، في رابع عملية سطو له خلال أسبوعين.

ووفقا لشبكة ايه بي سي الأمريكية، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في هيوستن عبر بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الثلاثاء: "لقد ارتكب أربع عمليات سطو في أقل من أسبوعين، ونحن بحاجة لمساعدتكم للعثور عليه!".

وقال المكتب إن الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته علنا، سرق فرع بنك أوف أمريكا في شارع سان فيليبي في هيوستن بينما كان يرتدي زي امرأة، وفي وقت سابق قيل أيضا إنه هاجم ثلاثة بنوك أخرى هذا الشهر، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه في كل حالة كان يسلم الصرافين أوراقًا لاصقة تحتوي على رسائل "تهديدية" تطالب بالمال، مما أكسبه لقب "Sticky Note Bandit".

وقالت فرقة العمل المعنية بجرائم العنف التابعة للمكتب في بيان صحفي، إنه لم يتضح ما إذا كان المشتبه به قد ترك أموالا في عملية السطو المزعومة يوم الثلاثاء، لكنه ترك بنكين آخرين في منطقة هيوستن بحوزتهما مبالغ غير معلنة هذا الشهر.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الرجل دخل بنك هانكوك ويتني في هيوستن في 5 يوليو "مرتديًا زي أنثى ، واقترب من الصراف وسلمهم رسالة تهديد مكتوبة على ورقة لاصقة تطالب بالمال" و غادر هذا الفرع بمبلغ لم يكشف عنه.

يزعم أن المشتبه به ، الذي وُصف بأنه رجل أسود طوله 5 أقدام و 8 بوصات "ذو بنية نحيفة إلى متوسطة" ، استخدم طريقة مماثلة في فرعي Wells Fargo في هيوستن في 11 و 13 يوليو.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي قبل سرقة يوم الثلاثاء "خلال آخر سرقتين كان يرتدي باروكة شعر مستعار أسود ونظارة شمسية سوداء وقناع طبي أزرق وسترة خضراء للنساء وحذاء باليه أسود للنساء وحمل حقيبة سوداء"، وأضاف إنه خلال عملية السطو التي وقعت في 11 يوليو ابتعد الصراف عن المنضدة وحبس نفسه في الغرفة الخلفية من أجل الأمان" وظل المشتبه به في ردهة البنك لفترة وجيزة ثم فر من المكان مشيا على الاقدام دون مال.