اليوم السابع
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الأربعاء، 19 يوليو 2023 09:02 م
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حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل وميكروباص فى الشرقية

الأربعاء، 19 يوليو 2023 07:41 م
حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل وميكروباص فى الشرقية جانب من الحادث
الشرقية فتحية الديب

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أصيب شخص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضه لحادث تصادم بين سيارتين ميكروباص مع نقل، بالطريق الاقليمي عند كارتة بلبيس، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقله إلى  مستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات الأولية. 
 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث  تصادم  بين سيارتين  ميكروباص ونقل، بالطريق الإقليمى عند كارتة بلبيس، مما أسفر عن إصابة شخص بإصابات متنوعة، وأفاد بوجود 4 أفراد داخل السيارة الميكروباص، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقله إلى مستشفى بلبيس لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم الدفع بقوات من قسم الإنقاذ بالحماية المدنية،لاستخراج الحالات مم السيارة.

وجارى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث (1)

جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث (2)

جانب من الحادث (3)
جانب من الحادث (3)
 
 
 

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