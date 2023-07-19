وأضاف كيري - حسبما أوردت قناة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، "نحاول رسم مسار واضح لمؤتمر الأطراف حتى نتمكن من التعاون والعمل مع كل العوامل الخارجية"، موضحا "نحن نركز على جوهر ما يمكننا العمل عليه وما يمكننا تحقيقه".

وقد وصل كيري إلى (بكين) - يوم الأحد الماضي - وعقد اجتماعات مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي ورئيس الوزراء لي تشيانج وكذلك مبعوث المناخ شي تشن هوا في محاولة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين قبل محادثات المناخ (كوب 28) في دبي نهاية هذا العام.

يشار إلى أنه قد تم تعليق الدبلوماسية المناخية بين أكبر دولتين من حيث الانبعاثات في العالم في أغسطس من العام الماضي بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان، وهي جزيرة تخضع لحكم ذاتي وتقول الصين إنها تابعة لها.