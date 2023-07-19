جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لتفقد مشروعات التطوير في مدينة بسيون

الغربية عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، بجولة مفاجئة لتفقد مشروعات التطوير الجارية بمدينة بسيون، إلى جانب تفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات المتعدية على حرم الطريق، وذلك بحضور المحاسب إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير مدخل المدينة من خلال توسعة المدخل والرصف، كما تفقد مشروع إنشاء الموقف النموذجي بمنطقة التنظيم، وذلك في إطار جهود المحافظة لإنشاء مواقف وأسواق نموذجية وحضارية تليق بالمواطنين، كما تفقد المحافظ عدد من الحدائق والمتنزهات التي تم تطويرها في إطار حرص المحافظة على توفير متنفس حضاري للمواطنين بنطاق كل مركز ومدينة.

وفي سياق آخر تابع المحافظ جهود رجال الوحدات المحلية في رفع القمامة والمخلفات وكنس الشوارع والميادين الرئيسية إلى جانب رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتي تسبب إعاقة لحركة المارة، موجهاً إدارة المرور بالتعامل الفوري مع السيارات المخالفة لقواعد وتعليمات المرور.