جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل 20 مليون جنيه في الاستثمار العقاري

كتب: أمنية الموجى

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيفها في الاستثمار العقاري مقابل فوائد شهرية إلا أنه لم يلتزم بسداد الفوائد أو رد المبالغ المستولى عليها، ومحاولة غسل الأموال المستولى عليها وإخفائها خلف أنشطة مشروعة.

وتواجه للنيابة العامة، المتهم بالأحرار المضبوطة بالقضية، بعدما واجهت المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين واستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم بوهم التوظيف في العقارات واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات العمومية والمضاربة بالبورصة مقابل أرباح شهرية متفق عليها "على خلاف الحقيقة" إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة للقانون،

ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (20 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.