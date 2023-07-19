وكان حذر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، من أن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حال مشاركته في قمة اقتصادية الشهر المقبل في جوهانسبرج سيكون بمثابة إعلان حرب من جانب بلاده.
وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن هذه التصريحات تأتى في ظل محاولة أكبر حزب سياسي معارض في جنوب أفريقيا، وهو "التحالف الديمقراطي"، إجبار حكومة الرئيس سيريل رامافوزا على التعهد باعتقال بوتين في دعوى أمام المحكمة العليا في بريتوريا.
ومن المقرر أن تجمع قمة في أغسطس المقبل بين قادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في إطار كتلة مجموعة "بريكس" الاقتصادية.. وحسب الشبكة الإخبارية الأمريكية، فإن الرئيس الروسي يرغب في حضور الاجتماع لكن مسؤولين روس يحاولون إقناعه بالابتعاد لتجنب التداعيات القانونية والدبلوماسية بشأن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضده، حسب الشبكة.
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