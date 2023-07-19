جرح طعنى بالرقبة وراء مقتل سائق توك توك فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت مناظرة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لجثة سائق توك توك تم العثور عليه مقتولا في بولاق الدكرور، عن إصابة المجني عليه بجرح طعني بالرقبة أسفر عن مفارقته الحياة.

كما تحفظ رجال المباحث على التوك توك الذي عثر بداخله غلى الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وعثر على جثة سائق توك توك، تعرض لاعتداء مما أسفر عن مقتله في الشارع.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.