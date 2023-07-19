جارديان: التضخم فى بريطانيا لا يزال الأعلى بين دول الـG7 رغم تراجعه فى يونيو

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن التضخم في المملكة المتحدة انخفض أكثر من المتوقع في يونيو إلى 7.9% وسط انخفاض حاد في أسعار البنزين ، مما خفف التوقعات حول مدى قوة بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل التضخم السنوي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك استأنف مساره الهبوطي بعد أن ظل بشكل غير متوقع عند 8.7% في مايو. وتجاوز التراجع توقعات سيتي للانخفاض إلى 8.2٪.

واستجابت الأسواق المالية للأرقام بالمراهنة على أن بنك إنجلترا لن يرفع معدلات الفائدة فوق 6% في وقت مبكر من العام المقبل.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة، تزيد من الآمال في التخفيف من حدة الرهون العقارية ، وتوقعت الأسواق أيضًا أن البنك المركزي سيقدم زيادة متواضعة بمقدار ربع نقطة في تكاليف الاقتراض في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في أغسطس بدلاً من زيادة أكثر صرامة بمقدار نصف نقطة عن المستوى الحالي البالغ 5%.

جاءت القراءة دون التوقعات للمرة الأولى منذ عدة أشهر بعد البقاء عند مستويات عالية بعناد ، وكانت القراءة هي الأدنى منذ مارس 2022 لكنها لا تزال أعلى بكثير من هدف البنك الرسمي البالغ 2% ومع ذلك ، لا يزال التضخم في المملكة المتحدة هو الأعلى بين مجموعة الاقتصادات المتقدمة G7.

وأظهرت أحدث أرقام أن الانخفاض في معدل التضخم كان مدفوعا بانخفاض سعر البنزين والديزل بأكثر من الخمس مقارنة بالشهر نفسه قبل عام ، عندما كانت الأسعار قريبة من مستوى قياسي.

ومما زاد الآمال في تخفيف الضغط على الأسر ، تباطأ المعدل السنوي للزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات في يونيو إلى 17.3% ، مقارنة بـ 18.3% في مايو ، مما ساعد على خفض معدل التضخم الرئيسي.

كما تراجع التضخم الأساسي ، الذي يستبعد الغذاء والطاقة ، ويراقب عن كثب من قبل بنك إنجلترا ، إلى 6.9% بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا عند 7.1% في مايو.