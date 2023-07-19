اليوم السابع
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الأربعاء، 19 يوليو 2023 03:40 ص
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تفاصيل إحالة لص الدراجات البخارية فى مصر القديمة للمحاكمة الجنائية

الأربعاء، 19 يوليو 2023 03:00 ص
تفاصيل إحالة لص الدراجات البخارية فى مصر القديمة للمحاكمة الجنائية جريمة سرقة الدرجات البخارية- أرشيفية
كتب سليم على

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أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة الدرجات البخارية فى منطقة مصر القديمة.
 
وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
 
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "القطع وتوصيل الأسلاك" وأقر بارتكابه 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقر بتصرفه فى الدراجات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وأمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

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