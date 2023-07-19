تعليم الجيزة: دوران عجلة إنتاج 2386 ديسكا بالمدارس الفنية لسد العجز

كتبت – مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، دوران عجلة إنتاج 2386 ديسكا مدرسيا لسد العجز في المدارس، وذلك في إطار اهتمامات الدولة بالتعليم الفني ودعمه وتشجيعه باعتباره قاطرة الإنتاج القادمة ومستقبل مصر المشرق في رؤية مصر 2030، والذي يهدف لخلق جيل منتج قادر على التنافسية في كافة نواحي تخصصات التعليم الفني والمشاركة في خدمة البيئة المحيطة والمساهمة في الحد من الغلاء وتوفير منتج جيد وبأسعار تنافسية.

يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبرعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، والدكتورة صفاء القزاز مدير عام إدارة التعليم الفنى بالمديرية.

وأشارت المديرية في بيان لها أن تصنيع الديسكات يتم في 4 مدارس وهي (مدرسة الجيزة الكهربية الثانوية الصناعية بإدارة العمرانية، ومدرسة طلعت حرب الثانوية الصناعية بإدارة العجوزة، ومدرسة إمبابة الثانوية الصناعية بإدارة شمال، ومدرسة ناصر الثانوية الصناعية بإدارة العياط)، بتكلفة إجمالية بلغت خمسة ملايين جنيها ضمن مشروع رأس المال الدائم بالمدارس.

وفي سياق متصل، اجتمع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بلجنة مشروع رأس المال بحضور سمية الخطيب وكيل الإدارة والدكتورة صفاء القزاز مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية وأعضاء اللجنة؛ لمناقشة آليات تصنيع الديسكات والزي المدرسى مع ضرورة متابعة المدارس المصنعة ومتابعة معدل الإنتاج بشكل دوري ومشاركة الطلاب في التصنيع كوسيلة لجذب الطالب للمدرسة وللمعلم أثناء الفترة الصيفية وتعزيز قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم كوسيلة لزيادة دخله ودمجه فى العمل المجتمعى والشعور بذاته ليكون حافزا لغيره من الطلاب وخلق التنافسية الشريفة بينهم وتعزيز انتمائهم لوطننا الغالى مصر وتعزيز رأس المال الدائم بالمدارس.

وأكد "سلومة" على ضرورة تشكيل لجان لمتابعة تلك المشروعات وقياس معدل الإنتاج والالتزام بجودة المنتج مع الالتزام بالألوان المحددة فى الزى المدرسى لكل مرحلة تعليمية والبيع بمنافذ البيع بالإدارات التعليمية وبأسعار تنافسية لرفع العبء عن الأسر ومحاربة الغلاء.