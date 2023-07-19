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تعليم الجيزة: إجازة الخميس والأحد لا تسرى على أعمال امتحانات الدور الثانى

الأربعاء، 19 يوليو 2023 02:03 م
تعليم الجيزة: إجازة الخميس والأحد لا تسرى على أعمال امتحانات الدور الثانى امتحانات الدور الثاني
كتبت – مرام محمد

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أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن أعمال امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسى 2022/2023 مستمرة خلال يومي الخميس والأحد الموافقين 20 و 23 يوليو، مشيرا أن الامتحانات واجب قومي ووطنى ولا إجازات فيها.

وقال إن امتحانات "الدور الثاني" تختتم يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 لطلاب الصف السادس الابتدائي بمادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الأول الإعدادي بمادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الثانى الإعدادي بمادة اللغة الأجنبية، وطلاب الصف الثالث الإعدادي بمادة الدراسات الاجتماعية، و(التربية الرياضية لطلاب المدرسة السعيدية الرياضية).

وأضاف أن طلاب الصف الأول الثانوي العام يؤدون يوم غد الخميس امتحانهم في مادتي الفيزياء والتربية الوطنية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحانهم في مادتي تطبيقات الرياضيات والجغرافيا، وتستمر أعمال امتحانات التعليم الفني بمختلف النوعيات يومي الخميس والأحد حسب التخصصات وفقا للجداول المعلنة مسبقا.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.


الدور الثاني

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