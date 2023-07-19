تعرف على فوائد نظام الديتوكس لجسمك أبرزها تطهيره من السموم

كتبت فاطمة ياسر

الديتوكس من الأنظمة الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى إزالة السموم المتراكمة داخل الجسم، لذا فإن التزامك اليومى بتناول كميات محددة من السوائل المضاف عليها العناصر الغذائية المفيدة للجسم من الحيل الجيدة لتخليص الجسم من السموم من حين لآخر.

ونظام الديتوكس يعتمد على نقع الخضراوات والفواكه فى الماء وشربه فى اليوم التالى، وهو أحد الطرق للتخلص من السموم فى الجسم.

وأوضح التقرير وفقا لموقع everdayhealth أن اتباع حمية غذائية شديدة يكون من أحد متطلبات القيام بالديتوكس، لذا نجد أن الأشخاص بعد اتباعهم للديتوكس يفقدون نسبة ملحوظة من الوزن، فالإكثار من تناول الخضراوات النيئة والفواكه وعصير الفاكهة الطازج غير المحلى يعد من أهم الحيل الغذائية التى تساهم فى القضاء على الوزن الزائد.

وإضافة الأعشاب على الماء الخاص بالديتوكوس يساهم فى غسيل المعدة والأمعاء وتنظيم عملهما، لذا تشعر بالراحة الشديدة فى المعدة، ولا تتعرض للإصابة بالإمساك أو الإسهال، وتتمتع بحركة أمعاء طبيعية.

ومن أهم مميزات أو فوائد اتباع الديتوكس هو زيادة التركيز، والشعور بالطاقة والحيوية، والسبب التخلص من السموم الموجودة في الجسم.

وقد ينتج عن الأنظمة الغذائية المزيلة للسموم التى تحد بشكل كبير من البروتين أو التى تتطلب على سبيل المثال صياماً، الشعور بالتعب، وقد ينتج عن الصيام لفترة طويلة حدوث نقص في الفيتامينات والمعادن.

وقد يتسبب غسيل القولون، والموصى به غالباً كجزء من خطة إزالة السموم، فى تشنجات وانتفاخ والغثيان والقىء، وقد يكون الجفاف أيضاً ضمن المخاوف.