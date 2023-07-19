تعرف على علامات وأعراض حساسية القطط

كتب – حسام الشقويرى

توجد مسببات الحساسية التي تسبب لك الحساسية تجاه القطط في بولها ولعابها ووبرها. وهذه المادة المسببة للحساسية تتشبث بشعر القطط ، لكن ليس الشعر هو الذي يسبب تفاعلات الحساسية لديك ، وتنتقل مسببات حساسية الحيوانات الأليفة أيضًا في الهواء بعد المداعبة أو العناية أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية وفقا لما نشره موقع helpguide

ويمكن تقسيم أعراض حساسية القطط إلى ثلاث فئات رئيسية: التهاب الممرات الأنفية والربو ومشاكل الجلد.

التهاب الممرات الأنفية

يسبب التهاب الممرات الأنفية ، والذي يسمى أحيانًا "التهاب الأنف" ، العديد من أعراض حساسية القطط الشائعة التي تؤثر على الأغشية المخاطية للأنف. ينتج عن التهاب الأنف انسداد أو سيلان الأنف واحتقان الجيوب الأنفية والعطس والسعال.

يأخذ التهاب الأنف التحسسي الدائم خطوة إلى الأمام من خلال التسبب في أعراض الحساسية على مدار السنة (على عكس الحساسية الموسمية في الربيع أو الشتاء). يحدث التهاب الأنف التحسسي الدائم بسبب مسببات الحساسية مثل العفن وعث الغبار ووبر الحيوانات.

يمكن أن يسبب التهاب الأنف التحسسي الدائم:

سيلان الأنف

كثرة العطس

سعال

عيون دامعة ومتهيجة

احتقان بالأنف

حكة في الأنف أو الحلق أو سقف الفم

ضغط وألم بالوجه

التنقيط الأنفي الخلفي

الأرق أو الاستيقاظ طوال الليل

انتفاخ تحت العينين قد يظهر باللون الأزرق

الربو التحسسي

بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن تسبب الحساسية أيضًا ضيقًا في التنفس. قد يعاني الأشخاص المصابون بالربو والحساسية من نوبة ربو أثناء تفاعل الحساسية ، بما في ذلك:

صعوبة في التنفس

ألم أو ضيق في الصدر

الصفير أثناء الزفير

أرق

القضايا المتعلقة بالجلد

تحدث هذه الأعراض ، المعروفة أيضًا باسم "التهاب الجلد التحسسي" ، عندما يؤدي رد فعل الجهاز المناعي المفرط إلى التهاب الجلد ، مثل:

الأكزيما

قشعريرة

حكة في الجلد