تعرف على خطوات البيئة لمكافحة التجارة غير الشرعية فى الحياة البرية

كتبت منال العيسوي

تبنت وزارة البيئة ، خلال السنوات الماضية تطوير برنامج لمكافحة التجارة غير الشرعية فى الحياة البرية، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية والأفراد المهتمين بقضايا الحفاظ على الحياة البرية.

وخلال هذا التقرير نرصد أبرز الخطوات التى اتخذتها وزارة البيئة لمكافحة التجارة غير الشرعية فى الحياة البرية.

أولا تنفيذ مبادرة وطنية تطوعية بين مشروع الطيور الحوامة المهاجرة وجهاز شئون البيئة، لدعوة طلبة كليات العلوم بالجامعات المصرية، للعمل التطوعى فى برامج صون الطيور المهاجرة، وتدريبهم على تعريف ورصد الطيور وتحليل البيانات، لتأهيلهم للعمل فى هذه البرامج بعد تخرجهم.

ثانيا تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز شئون البيئة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومشروع الطيور الخزانة المهاجرة، لتطوير موقع محطة بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ، من أجل حماية الطیور الحوامة المھاجرة.

ثالثا نفذت وزارة البيئة برنامج البحث عن الطيور النافقة، بمحطات طاقة رياح جبل الزيت بقدرة 240 ميجاوات و120 ميجاوات، لمدة 70 يوما وخطوط نقل الكهرباء المرتبطة بهما، كما تم تنفيذ برنامج تدريبي عن تعريف وتصنيف الطيور خلال البرنامج.

رابعا نظمت وزارة البيئة البرنامج التدريبى الخاص بتصنيف وتعريف الطيور الحوامة المهاجرة خلال فصل الربيع لعام 2021، بمركز التميز البيئى بجبل الزيت، حيث شارك فى البرنامج عدد من شباب الخريجين وافراد المجتمع المحلى بمنطقة جبل الزيت.

خامسا الانتهاء من تنظيم وتنفيذ تدريب رصد وتسجيل الحياة البرية بمحميات الفيوم، بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى.