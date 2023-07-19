تطوير المبنى التراثى لحلقة السمك فى الإسكندرية لقيمته التاريخية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

تعد حلقة السمك التاريخية بمنطقة الأنفوشى فى الإسكندرية، من أهم المبانى التراثية، تلك الحلقة التى يقترب عمرها من 200 عام، وبالتحديد التى تم إنشاؤها فى عام 1834، حيث يجرى الآن تطوير المبنى وإنشاء مبنى جديد خلف المبنى القديم على نفس التراث الحضارى وبأحدث الوسائل التكنولوجية، لبيع وتصنيع منتجات الأسماك.

كانت محافظة الإسكندرية قد أطلقت مشروع تطوير حلقة الأسماك لكونها أهم الأسواق التجارية للأسماك فى نطاق الوجه البحرى، ويأتى المشروع فى إطار خطة المحافظة لتطوير وإنشاء حلقة سمك على أعلى مستوى يليق بعروس البحر الأبيض المتوسط وفى ضوء توجيهات الدولة.

وتعتبر حلقة السمك بالأنفوشى أهم الأسواق التجارية للأسماك الجملة والقطاعى، على مستوى الوجه البحرى، وترتبط بوضعها الحالى ارتباطاً وثيقاً بميناء الصيادين على ساحل البحر المتوسط، وكذلك حركة مراكب الصيد، وقد تم إنشاء الحلقة عام 1834 م، وتضم مبنى أثريا مطلا على شارع قصر رأس التين، وهو منشأ منذ أكثر من مائة عام، يتم ترميمه، ومبنى ملحق يخضع للتطوير حالياً.

ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء المبنى التراثى لحلقة السمك بما يتماشى مع قيمته التاريخية والأثرية، إنشاء مبنى سوق حضارى متكامل يضم جراج بمسطح 3300 م2، تخصيص أماكن بيع الأسماك (بيع جملة وقطاعي)، ثلاجات ومخازن متطورة لحفظ الأسماك، مطاعم بالأدوار العليا للمبنى مزودة بمطابخ خاصة، عمل مصاعد خاصة لنقل الأسماك ومصاعد؛ لخدمة جمهور المطاعم.

والمشروع يشمل توسعة حلقة السمك الحالية من خلال إنشاء مبنى جديد بمساحة 2000 م2، على الأرض الفضاء المجاورة للحلقة، ليتم نقل كل الأنشطة التجارية من مزادات الجملة والتجزئة إليه، وكذلك ترميم المبنى التراثى، وإحلال وتجديد المبنى الملحق بالحلقة الحالية، ليكونا بمثابة الذراع الاستثمارى للمشروع من خلال مجموعة من المطاعم ذات المستوى العالى، والتى تقدم خدمات متميزة تليـق والقيمـة التراثية وكذلك القيمة الاقتصادية الحقيقية للموقع، حيث سيضم 23 محل بيع جملة، و28 محل بيع قطاعى، و9 محال بيع خارجية، و2 من المكاتب الإدارية، ومخازن.

كما يشمل المشروع أيضاً مجموعـة مـن الأعـمـال الكهروميكانيكية، واستخدام الدراجات الكهربائية، الوضـع آليـة مناسبة لنقـل الأسمـاك مـن مـيـنـاء الصيد للحلقة، وأهمية هذا المشروع الذى يقوم على زيادة العائد الاقتصادى حلقة السمك، وتطويرها بشكل حضارى، مع الحفاظ على القيمة التراثية لمبانى الحلقة التاريخية، على النحو الذى يعكس القيمة الحضارية لمدينة الإسكندرية.



حلقة السمك في الاسكندرية



حلقة السمك من الداخل في الاسكندرية



صورة تطوير حلقة السمك في الاسكندرية