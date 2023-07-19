تسليم خطابات توزيع عمل أعضاء النيابة الإدارية الجدد اليوم بمقر الهيئة

كتب عبد الله محمود ـ محمد أبو ضيف

يتسلم أعضاء النيابة الإدارية الجدد اليوم الأربعاء مهام عملهم الجديد، وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس الهيئة السابق المستشار عدلى جاد، على أن يكون أول يوم عمل للأعضاء الجدد هو يوم الإثنين 24 يوليو، بمقر الهيئة فى مدينة السادس من أكتوبر بميدان النجدة.

وحددت هيئة النيابة الإدارية اليوم الأربعاء 19 يوليو استلام خطابات الأعضاء الجدد للتوزيع على النيابات، بمقر الهيئة فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وشددت الهيئة على الأعضاء الجدد ضرورة استكمال واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة والخاصة بمسوغات التعيين، مؤكدة أنه لن يتم تسليم تلك الخطابات على الأعضاء غير المستكملين لهذه الأوراق.