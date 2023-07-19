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ترامب رافضا استهدافه فى تحقيقات اقتحام الكونجرس 2021: "مزعجين"

الأربعاء، 19 يوليو 2023 10:59 ص
ترامب رافضا استهدافه فى تحقيقات اقتحام الكونجرس 2021: "مزعجين" ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحقيق وزارة العدل في سعيه للبقاء في السلطة بعد أن خسر انتخابات 2020 بعد ساعات من إعلان الوزارة انها تستهدف ترامب الذي اطلق حملته للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024 في تحقيقاتها الجارية حول ما حدث عام 2020.

اكد ترامب ، في أول تعليقاته على التحقيق خلال مقابلة مع فوكس نيوز من ولاية آيوا إنه انزعج من توقيت الإخطار. واستمر في تكرار ادعاءاته بأنه مستهدف بسبب مكانته في السباق التمهيدي الرئاسي للحزب الجمهوري.

قال ترامب: "انه يزعجني .. بشكل كبير، تلقيت الرسالة ليلة الأحد .. وهم في عجلة من أمرهم لأنهم يريدون التدخل. إنه تدخل في الانتخابات. إنه تدخل انتخابي. لم يحدث قط مثل هذا في تاريخ بلدنا ، وهذا وصمة عار ".

اشتكى ترامب من أن وزارة العدل "أصبحت سلاحًا للديمقراطيين" ، وانتقد المستشار الخاص جاك سميث الذي يشرف على التحقيقات في جهود ترامب لالغاء انتخابات 2020 وتعامله مع الوثائق السرية الت عثر عليها في مارالاجو، ووصفه بأنه مدع عام "مختل العقل".

قال ترامب صباح الثلاثاء على موقع تروث سوشيال، أنه تم تنبيهه بأنه هدف من تحقيق وزارة العدل الذي يركز على جهوده للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2020 ، والتي بلغت ذروتها في أعمال اقتحام الكونجرس 6 يناير 2021.

وخلال المقابلة مع فوكس نيوز، طلب المضيف من ترامب قول كلمة للناخبين حول التصويت المبكر وقال الأخير إنه سيدعم هذه الجهود ، لكنه حذر من أنه حتى التصويت المبكر بالبطاقات الورقية يمكن أن يكون عرضة للتزوير.

قال ترامب محذرا: "لدينا انتخابات فاسدة للغاية ، وليس لدينا حدود إذا لم يكن لديك حدود ولم تكن لديك انتخابات جيدة ، فليس لديك دولة."

 

 


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