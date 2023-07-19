تأجيل معارضة الفنانة ايمي سالم على حكم حبسها لـ6 سبتمبر

كتب أحمد إسماعيل

أجلت محكمة مستأنف أكتوبر، المنعقدة بجنوب الجيزة، نظر معارضة الفنانة إيمان سالم، على حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه، لجلسة 6 سبتمبر لتقديم المستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج وسكرتارية محمود عبد الرحيم وزكريا مبسوط.

وكانت قد حضرت الفنانة في الصباح الباكر داخل قاعة المحكمة، رفقة شقيقتها، لنظر معارضتها على حبسها.

واستمعت المحكمة لـ عبدالحفيظ الديب محامي الفنانة والذي طلب الاستعلام من شهر العقاري بالقناطر عن التوكيل المحرر لمقيمة الدعوى، وطالب بكحت الإيصال المقدم من مقيمة الدعوى ، وعنوان السكن الخاص بها لاخطارها عليه وأسماء محرري الإيصال.

واضاف دفاع الفنانة ايمى سالم في حديثه للمحكمة أن الموضوع ليس قيمة الشيك وانما هو عملية ابتزاز واضحة ضد موكلتى.

فيما قالت الفنانه ايمان سالم للقاضي"والله ما اعرف حاجة عن الشيك أو مقيمة الدعوى".

يذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قضت في وقت سابق بحبس الفنانه إيمان سالم، غيابياً بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة 12 الف جنية.

يشار إلى أن الفنانه إيمي سالم بدأت مشوارها الفني كموديل إعلانات، وفي عام 2003 ظهرت بثلاثة مسلسلات، هي: "أمس لا يموت" بطولة الفنانة رغدة، و"حكايات زوج معاصر" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي" و"الليل وآخره" بطولة الفنان يحيى الفخراني، وشاركت في عدة أفلام، من بينها "ماتيجي نرقص" و"كامل الأوصاف" و"أحلام عمرنا" وغيره.