تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية لجلسة 22 أغسطس

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، حتى اكتشفت أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، تأجيل جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها، وذلك لجلسة 22 أغسطس المقبل؛ لإرفاق تقرير اللجنة الخماسية من الطب النفسي التي قررت المحكمة عرض المتهمة عليها لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، على أن تحلف اللجنة اليمين أمام المحكمة يوم 3 أغسطس المقبل.