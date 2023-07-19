بوتين: النخب الغربية الحاكمة تسيء استغلال مواقعها وتحتكر السلطة

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن النخب الغربية الحاكمة أساءت استغلال موقعها واحتكارها للسلطة.



وقال بوتين - خلال اجتماعه مع مجلس المراقبين للمؤسسة غير الربحية (روسيا/أرض الفرص)، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - : "إن الأعمال العسكرية في دونباس لم تبدأ في فبراير 2022 وإنما عام 2014، وأولئك الذين يفهمون هذا في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لا يريدون مثل هذا التطور في الأحداث".



وأضاف بوتين أن الحقيقة هي أقوى وأشد سلاح ضد الأكاذيب والدعاية المشبعة بها، ولذلك تتعرض شبكات الإعلام الروسية إلى التضييق في الغرب لإغلاق مصدر المعلومات الوحيد الموجه إلى الجمهور الغربي ويخلقون العقبات أمامها لأنهم يخافون من الحقيقة.