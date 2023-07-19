وقال مسؤول أمريكي، رفض ذكر أسمه، حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، "إن الإعفاء يمتد 120 يومًا، وإن الأموال المودعة في الحسابات غير العراقية ستكون مقيدة أيضا ويلزم حصول إيران على أذن من الولايات المتحدة".

وأعرب المسؤول عن أن الولايات المتحدة تأمل أن يساعد الإعفاء في تخفيف الضغط الإيرانى على العراق من أجل الحصول على الأموال التي كان من الممكن في السابق إيداعها في حسابات مقيدة فى العراق فقط.

وكانت إيران قد خفضت -الأسبوع الماضي- كميات الغاز المصدر إلى العراق إلى أكثر من النصف، ما تسبب بأزمة نقص بالطاقة الكهربائية عمت مختلف مدن البلاد، حيث جاء قرارها نتيجة تخلف بغداد عن سداد مبالغ ديون مستحقة عليها، تبلغ نحو 10 مليارات دولار.