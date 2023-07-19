بلغاريا تعلن ضبط 15 مهربا ومئات المهاجرين غير الشرعيين

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أعلنت الشرطة في بلغاريا اليوم الأربعاء ضبط 15 مهربا بالإضافة إلى 300 مهاجرا غير شرعيا في إطار مداهمات ضد عصابات تهريب البشر في مختلف أنحاء البلاد.



وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن السلطات أطلقت العملية الأمنية في أعقاب العثور على 40 مهاجرا بينهم أطفال داخل شاحنة تم تعديلها خصيصا لنقل المهاجرين، مشيرة إلى أن العملية الأمنية استمرت قرابة 48 ساعة.



من جانبها، علقت وزارة الداخلية في بيان قائلة إن المهربين باتوا يبدعون ويبتكرون وسائل ومسارات جديدة لنقل المهاجرين إلى وسط وغرب أوروبا.



وتشهد بلغاريا ارتفاعا في عدد المهاجرين الذين يحاولون الدخول إليها بشكل غير شرعي منذ عام 2021.