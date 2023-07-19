بلاغ يتهم حارس بتركيب محبس على خط نقل مواد بترولية في الدقهلية

حرر رئيس قسم الأمن بشركة أنابيب البترول، بلاغًا بمركز شرطة طلخا، محافظة الدقهلية، يتهم فيه حارس على خط نقل مكثفات ومشتاق المواد البترولية (طلخا- ابوماضي)، بتركيب محبس عشوائي على الخط القائم بحراستة، وسرقة مشتاقات المواد البترولية من بنزين وسولار، وبيعها لمحطات الوقود.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة طلخا، من "محمد.م.م.إ.ش"،34عام رئيس قسم الأمن بشركة أنابيب البترول ومقيم بندر طنطا بمحافظة الغربية، يتهم "محسن.م.أ.أ"41 سنة، حارس مسار على خط لنقل مكيفات ومشتقات البترول بذات الشركة خط (طلخا-قرية أبوماضى) ومقيم قرية الروضة دائرة مركز طلخا بسرقة المواد البترولية من الخط القائم على حراسته بعد قيامه بتركيب محبس عشوائي على الخط القائم بحراسته بقرية كفر دميرة الجديد.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9890لسنة 2023 جنح مركز طلخا، وإصدار أمر ضبط وإحضار للحارس المتهم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.