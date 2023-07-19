انطلاق مؤتمر "اختر كُلِّيتك" بحضور 1500 طالب فى مكتبة الإسكندرية

وافتتح الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة المؤتمر، وقام بالترحيب بالطلاب الحاضرين وأشاد بحرصهم على معرفة كيفية اختيار كليتهم ورسم مستقبلهم وهنأهم بانتقالهم من مرحلة الدراسة المدرسية الي مرحلة الدراسة بالجامعة وفيها يقوم الطالب باختيار مجال دراسته، وأشار إلى أن عدد الجامعات بمصر وصل إلى حوالى مائة جامعة ما بين جامعة حكومية وأهلية وجامعات خاصة أو جامعات ذات شراكة دولية، وأوضح أن اختيار الطالب لكليته يجب أن يتضمن مجموعة من المعايير وهي حبه للتخصص الذي سيدرسه، ووضع هدف بعيد المدى والعمل على تحقيقه، والتخطيط لتحقيق النجاح وأخيرا المثابرة والمحافظة على الاتجاه كما أكد على أهمية دور القراءة والاطلاع لبناء شخصية الشباب.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يستهدف طلاب الثانوية العامة ليوضح لهم نظم الدراسة المختلفة بكل كلية وما تؤهل إليه من فرص عمل بعد التخرج، بالإضافة إلى توضيح الاختيارات التى تتماشى مع ميولهم وإمكاناتهم وقدراتهم، حتى يتمكنوا من تحقيق آمالهم في بناء مستقبل مشرق وخلق جيل من الشباب مبدع ومتميز كلا فى تخصصه ومجاله.