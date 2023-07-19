"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تستخدم اسم الجريدة لنشر أخبار كاذبة

تستغل بعض اللجان الإلكترونية التى تهدف إلى إثارة الشائعات عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، تصميمات "اليوم السابع" فى عرض أخبارها وتغطياتها عبر حساباتها الشخصية، لإضافة عنصر المصداقية المفقودة لشائعاتها التى تتداولها باستمرار، وهو ما ظهر فى بعض الصور التى انتشرت خلال الساعات الأخيرة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى .



المنشور المفبرك



واستخدمت إحدى اللجان الإلكترونية، لوجو اليوم السابع تصريح مكذوب لوزارة الداخلية بأن من حق أي زوجة يمتنع زوجها عن أداء واجباته الزوجية يوم الخميس تحرير محضر بالقسم التابع لها، واليوم السابع يؤكد أنه لم يتم نشر أية تصريحات من هذه النوعية عبر موقعها أو منصاتها الإلكترونية الموثقة على صفحات السوشيال ميديا.

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قرائها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" وتستغله فى خداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "اليوم السابع."

ودأبت هذه الصفحات المجهولة، التى يستتر ورائها بعض الموتورين وأصحاب المآرب الخبيثة، على استغلال "لوجو" و"اسم" اليوم السابع، للاستفادة من مصداقيته.

ويؤكد "اليوم السابع" أنه كلف فريقه القانونى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك الصفحات ومن يقفون ورائها.

وتعتبر صفحة "اليوم السابع" الموثقة على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.