اليابان وفرنسا تجريان تدريبات جوية مشتركة الأسبوع المقبل

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أعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أنها ستجري تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الجوية الفرنسية الأسبوع المقبل.



وقالت قوات الدفاع الذاتي الجوية - في بيان حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) الثلاثاء إن المناورات؛ التي تستمر لمدة 4 أيام في قاعدة "نيوتابارو" الجوية بمحافظة "ميازاكي" الواقعة في جنوب غرب البلاد، ستبدأ في الـ26 من يوليو الجاري، وستكون هذه التدريبات المشتركة هي الأولى التي تعقد بين البلدين في اليابان.



وأضافت قوات الدفاع الذاتي الجوية أن التدريب التكتيكي سيتضمن نحو 10 طائرات مقاتلة، من بينها طائرات يابانية من طراز (إف15) وطائرات (رافال) الفرنسية.



وأشارت القوات اليابانية إلى أن التدريبات المشتركة القادمة ستمثل تطورا مهما في الانخراط الفرنسي في المنطقة التي تضم اليابان، وستزيد تعزيز الجهود نحو تحقيق الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



كانت اليابان وفرنسا قد اتفقتا خلال محادثات ثنائية على مستوى وزراء الخارجية والدفاع في شهر مايو الماضي على تعزيز التعاون والتبادلات الدفاعية بينهما.

وتسعى اليابان على ما يبدو إلى تحسين الروابط الدفاعية مع عدد من الدول، في ظل تزايد الأنشطة العسكرية للصين.



وأجرت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أولى تدريباتها المشتركة مع القوات الجوية لكل من ألمانيا والهند في اليابان؛ حيث أجريت التدريبات مع ألمانيا في سبتمبر من العام الماضي ومع الهند في يناير هذا العام.