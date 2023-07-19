وصرح وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحفيين، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، بأن المقذوفين سقطا على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، والتي تمتد حوالي 370 كيلومترا من ساحلها.

وقال هامادا "إن كل صاروخ حلق لمسافة تصل إلى 600 كيلومتر وبلغت ذروة ارتفاعه نحو 50 كيلومترا"، مضيفا أنه ربما كان قد حلق في مسار غير منتظم.

وتابع وزير الدفاع الياباني "إن الحكومة اليابانية لم تتلق أي تقارير عن حدوث أضرار للطائرات أو السفن بعد عمليات الإطلاق وقدمت احتجاجا إلى كوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية".

وجاءت الخطوة الأخيرة لبيونج يانج بعد أن عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاجتماع الأول لما يسمى بإطار عمل المجموعة الاستشارية النووية في العاصمة سول أمس واتفقتا على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة وعمليات محاكاة حرب لردع كوريا الشمالية عن استخدام الأسلحة النووية.