الوعى بالمشروعات القومية بمناقشات قصور الثقافة مع أطفال بشاير الخير بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية للأسر والأطفال، لأبناء منطقة بشاير الخير بالإسكندرية، ضمن برنامج فعاليات الهيئة المكثف بمناطق الإسكان بديل العشوائيات.

وشهد مركز التدريب المهني ببشاير الخير، محاضرة بعنوان "التنمية والتطوير والوعي بالمشروعات القومية" تحدثت بها د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، عن مشروعات التنمية والتطوير التي نشهدها الآن من البنية التحتية وتطوير الموانئ واستصلاح الأراضي والتنمية الصناعية، وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات القومية وبناء المدن الذكية التي تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة، مستشهده بنموذج "بشاير الخير" من حيث توفير المساحات الخضراء وتوفير الخدمات المتكاملة ومنها الخدمات الثقافية للمشروع الثقافي للمناطق المطورة، وتطرقت إلى تبسيط مفهوم التنمية المستدامة وهي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها.

وفي سياق آخر، أقيمت محاضرة بعنوان "التراث تعريفه وأنواعه وأهميته" للباحثة نورا عبدالعظيم الباحثة بمركز التراث، قامت خلالها بالتعريف بمجمع الأديان، مع ذكر سبب تسميته بهذا الاسم ومكان وجوده وشرح تاريخ جامع عمرو بن العاص ومعبد بن عزار والكنسية المعلقة وكنسية أبي سرجة، وحصن بابليون وكنسية القديسة ودير أبو سفين للراهبات، كما تحدثت الباحثة مروة الشريف عن العالم ابن النفيس حياته ونظرياته مخطوطاته وتدريب عملي على قراءة بعض نماذج من أعماله المخطوطة للاستفادة من حياة العلماء وبناء نشء واع بالقدوة والتراث والتعريف بالمخطوط وأهميته في حفظ الهوية العربية والعلم.

وعن كيفية العمل الجماعي كسلوك لقادة المستقبل المؤثرين، تحدث د. أشرف صديق - بجامعة الملك عبدالعزيز، عن تبادل المعرفة والمهارات وكيفية الحصول علي المهارات والمعارف من مصادر متعددة ومتنوعة بشرط تعلم مهارة تقييم وانتقاء المصادر والاستعانة بالوالدين والمتخصصين، وتم استخدام الألعاب التدريبية التربوية للحث على ثقافة التعاون والعمل الجماعي.

وبساحة بشائر الخير أقيم عدد من الورش الفنية التي شارك بها فنانو الإدارة العامة لثقافة الطفل، حيث نفذت شرين عبد المولى ورشة ثقافية لعمل مطوية بعنوان "أصدقاء البيئة" تضمنت معلومات عن مفهوم البيئة وكيف تؤثر البيئة علينا ونؤثر فيها وأهمية الحفاظ علي البيئة مع تنفيذ لعبة السلم والثعبان لحث الأطفال على السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة وتجنب السلوكيات السلبية وأثرها على المناخ.

إلى جانب استكمال ورش الأشغال اليدوية في مجال المكرمية وورش تصنيع عرائس ثنائية الأبعاد، بالإضافة لفقرة فنية لعرائس الماريونت للمخرج عمرو حمزة، وورشة رسم على الوجوه.

أقيمت الفعاليات في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل، وضمن برنامج عمل وزارة الثقافة، وتنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة دكتورة حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية.