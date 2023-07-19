الوطنية للانتخابات تهدى رئيس النيابة الإدارية درع الهيئة التذكارى.. صور

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم المستشار محمد أبو ضيف باشا، والمستشار شريف حشيش، أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، وإهدائه الدرع التذكاري للهيئة الوطنية للانتخابات.

كان أدي المستشار حافظ عباس اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عدلي جاد الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي.

المستشار حافظ أحمد عباس من مواليد 24 نوفمبر عام 1953، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 75، من كلية الحقوق، جامعة القاهرة.

والتحق "عباس"، بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابات شبين الكوم، طنطا، بنها، بأقسامها المختلفة، قبل أن يلتحق سيادته بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

وانتدب في 17 يوليو 2019، مديرًا للمكتب الفني ببنها، ثم مديرًا للمكتب الفني بطنطا في 1 يوليو 2020، ثم وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية مع ندبه سيادته بقرار معالي المستشار وزير العدل في 1 يوليو 2022، مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.