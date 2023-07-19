النيابة الإدارية تعاين عقار الخليفة المنهار .. صور

كتب عبد الله محمود

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الرابع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينة لموقع عقار الخليفة المنهار والكائن بحارة "المدرسة" المتفرعة من شارع المحجر- التابع لحي الخليفة.

وانتقل فريق من النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الرابع، برئاسة المستشارة علا غرابة - مدير النيابة، وعضوية المستشارة سارة مكرم - الوكيل العام، ونهال الشناوي - رئيس النيابة، لموقع العقار، وتبين من المعاينة أن العقار كان مكونًا من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وتم بناؤه بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وعصر أمس، انهار السقف الداخلي بجميع الأدوار للحجرات المطلة على ناصية العقار، ونَجَمَ عن الحادث وفاة سيدة من قاطني العقار، وإصابة أخرى.

وبناءً على تكليف المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ تولت النيابة التحقيق، واستمعت نهال الشناوي - رئيس النيابة، لأقوال كلًا من مهندس التنظيم المختص، ومفتش المباني عضو المكتب الفني لمكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

كما اطلعت على ملف العقار الموجود بالحي، حيث تبين أنه بعد زلزال 1992، قامت اللجنة المشكلة لمعاينة العقارات المتضررة من الزلزال، بمعاينة العقار وأصدرت تقريرها بالإزالة الجزئية وترميم باقي العقار، وأن العقار محرر بشأنه محضرين عدم تنفيذ للترميم الأول بتاريخ 11 يناير 1998 والثاني بتاريخ 23 أكتوبر 1999.

وأمرت النيابة - وفقا لما صرح به المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير - بتشكيل لجنه هندسية لتحديد أسباب الانهيار الجزئي لسقف العقار، والاجراءات التي تم اتخاذها حيال تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقار، وعرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمنطقة الجنوبية لإعداد تقرير فني عن حالة العقار حاليًا، وجاري استكمال التحقيقات.