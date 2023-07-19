اليوم السابع
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الكهرباء: نخطط ﻹنشاء محطات رياح بقدرة 350 ألف ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص

الأربعاء، 19 يوليو 2023 03:00 ص
الكهرباء: نخطط ﻹنشاء محطات رياح بقدرة 350 ألف ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من الناحية النظرية فإن مصر قادرة على إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 350 ألف ميجا وات على مساحة  شاسعة من الكيلو مترات، وفقا لما حدده اطلس مصر للطاقة المتجددة.
 
وقال حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة مهتمة بالتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن المقرر أن تصدر الدولة دليل شامل عن المساحات التى تصلح ﻹنشاء محطات طاقة جديدة و متجددة لترشد المستثمر عن أفضل اﻷماكن.
 
وتابع حمزة أن الوزارة تمكنت من تحقيق إنجازات كثيرة خلال فترة قصيرة، ومن بينها تحقيق النسبة المخطط الوصول لها بحلول عام 2022 من مشاركة الطاقة المتجددة قبل الموعد المحدد لها، حيث تبلغ حاليا نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من الحمل الأقصى للكهرباء 20% وهى النسبة التى كان مخطط الوصول لها فى 2022.
 
وقال حمزة إن الوزارة تستهدف الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح فى تحليل المياه لتوليد غاز الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أنه من المصادر الأقل تكلفة فى إنتاج الكهرباء والصديقة للبيئة، علاوة على الاستفادة من إمكانيات مصر الهائلة فى إنشاء محطات طاقة متجددة للتوسع فى مشروعات الربط الكهربائي بين مصر و جميع دول العالم لتنفيذ خطة الدولة للتحول إلى محور عالمى للطاقة.
 
وأضاف حمزة أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطتها لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

تنويع مصادر الطاقة

ايمن حمزه



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