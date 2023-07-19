الفلبين تأسف لقرار الجنائية الدولية بالتحقيق فى حربها على المخدرات

أحمد علوى

أعربت الحكومة الفلبينية عن خيبة أملها حيال رفض المحكمة الجنائية الدولية الاستئناف المقدم على الحكم الذي يقضى بإعادة فتح التحقيق في "الحرب الفلبينية على المخدرات" التي خلفت آلاف القتلى.

وقالت مساعد النائب العام ميرنا أجنو كانوتو في بيان، نقلته صحيفة /فيل ستار/ المحلية مساء الثلاثاء إن "مكتب النائب العام يشعر بخيبة أمل إزاء الحكم الصادر اليوم عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية".

كما أعرب مكتب المدعي العام عن أسفه لرفض أغلبية الدائرة النظر في الطعن القضائي المقدم من مانيلا على أساس أن القرار المطعون فيه الصادر عن الدائرة التمهيدية ليس قرارًا بشأن الاختصاص.

ومن المقرر أن يصدر وزير العدل الفلبيني جيسوس كريسبين رمولا بيانه بشأن هذه المسألة اليوم الأربعاء.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد رفضت في وقت سابق من اليوم الاستئناف المقدم من الحكومة الفلبينية على الحكم الذي يقضى بإعادة فتح التحقيق في "الحرب الفلبينية على المخدرات" التي خلفت آلاف القتلى. وقضت المحكمة بمواصلة التحقيق في جرائم القتل خلال حرب المخدرات الدموية التي شنها الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي.

وكانت الحكومة الفلبينية قد طلبت في مذكرة الاستئناف الرسمية التي قدمتها أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، تعليق الحكم الذي يقضي بإعادة فتح التحقيق، وعدم السماح لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستئناف تحقيقاته في الفلبين، وذلك بعدما قررت المحكمة إعادة فتح التحقيق نظرا لعدم اقتناعها بأن الفلبين تجري تحقيقات ذات صلة من شأنها أن تستدعي تأجيل تحقيقات المحكمة على أساس مبدأ التكامل.