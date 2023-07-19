اليوم السابع
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السيطرة على 3 حرائق بإمبابة و أبو النمرس وكفر الجبل بالهرم

الأربعاء، 19 يوليو 2023 01:16 م
السيطرة على 3 حرائق بإمبابة و أبو النمرس وكفر الجبل بالهرم حريق ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف ـ عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل فى قرية ميت شماس بمنطقة أبو النمرس ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة أبو النمرس ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وفيما اشتعل حريق بشقة سكنية في منطقة كفر الجبل بالهرم، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع أبو بكر النجار بمنطقة إمبابة ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

 

 


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