السلطات الفلبينية تحذر من تزايد نشاط بركان جبل مايون

مانيلا (أ ش أ)

حذر المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل، اليوم الأربعاء، من تزايد نشاط بركان جبل "مايون" الواقع على بعد حوالى 330 كيلومترا جنوب شرق العاصمة "مانيلا".. مطالبا بإخلاء منطقة الخطر حول البركان، والتي يبلغ نصف قطرها 6 كيلومترات.

وذكرت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية أن المعهد أبقى على مستوى التحذير عند المستوى الثالث، والذي يعني احتمال حدوث نشاط انفجاري خلال أسابيع أو أيام، محذرا من أن النشاط البركاني الأخير قد يزداد، كما حث السلطات على إعداد خطط لإجلاء السكان في المناطق التي من المتوقع أن تكون عرضة للخطر.

وقد أجلت السلطات - خلال الأسابيع الماضية - حوالي 20 ألف أسرة من المناطق القريبة من البركان، وذلك منذ رفع مستوى التحذير إلى المستوى الثالث.

يشار إلى أن الفيضانات الطينيية - المعروفة عليما باسم (لاهار) - من جبل بركان "مايون" تسببت في مصرع قرابة 1300 شخص خلال عام 2006.