السعودية وتايلاند تبحثان تعزيز التعاون البرلماني

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بحث رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مع رئيس مجلس الشيوخ التايلندي البروفيسور بورن بيت ويتشجيت تشون لاتشاي، العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالمجال البرلماني.



وأكد آل الشيخ - خلال اللقاء، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية ما تقوم به لجان الصداقة البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم سبل التعاون البرلماني.



ومن جهته، أشار لاتشاي إلى أهمية الزيارة وأثرها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما البرلمانية، مُشيدا في الوقت ذاته بما تشهده العلاقات بين السعودية وتايلاند من تطور مزدهر في جميع الأصعدة.