اليوم السابع
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الأربعاء، 19 يوليو 2023 04:52 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

الأربعاء، 19 يوليو 2023 03:13 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية الرئيس السيسى

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد أركان حرب أيمن إبراهيم سالم زايد، لتشييع جثمان اللواء أركان حرب متقاعد إسماعيل محمد محمد عتمان، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبد الفتاح السيسى

اللواء اسماعيل عتمان

جنازه اللواء اسماعيل عتمان

وفاه اللواء اسماعيل عتمان



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