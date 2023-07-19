الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد أركان حرب أيمن إبراهيم سالم زايد، لتشييع جثمان اللواء أركان حرب متقاعد إسماعيل محمد محمد عتمان، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالأربعاء، 19 يوليو 2023 03:13 م
الرئيس السيسى
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