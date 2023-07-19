بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كولومبيا غوستافو بيترو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عاطف عبد الحميد إلى سفارة كولومبيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
مشاركة
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كولومبيا غوستافو بيترو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عاطف عبد الحميد إلى سفارة كولومبيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة