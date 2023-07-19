اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 يوليو 2023 09:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسى للتهنئة برأس السنة الهجرية

الأربعاء، 19 يوليو 2023 08:37 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسى للتهنئة برأس السنة الهجرية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، حيث تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، داعين الله عز وجل أن يعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.


الرئيس السيسى

الرئيس التونسى

رأس السنة الهجرية

السنة الهجرية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة