الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسى للتهنئة برأس السنة الهجرية

كتب محمد الجالى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، حيث تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، داعين الله عز وجل أن يعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.