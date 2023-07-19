الداخلية تنظم احتفالية بالعام الهجرى الجديد لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ..صور

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

نظم قطاع الحماية المجتعمية بالداخلية احتفالية بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445هـ فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان واستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بقاعة الاحتفالات بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر، بمشاركة عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف، كما تضمنت الإحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم والإبتهالات ، والحديث عن الدورس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وكذا قدم النزلاء عدة فقرات "إنشاد وإبتهالات دينية".

وفى نهاية الاحتفالية قدم الحضور الشكر على إتاحة تلك الفرصة لهم بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.