اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 يوليو 2023 06:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية تنظم احتفالية بالعام الهجرى الجديد لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ..صور

الأربعاء، 19 يوليو 2023 04:52 م
الداخلية تنظم احتفالية بالعام الهجرى الجديد لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ..صور الاحتفال بالعام الهجري بمركز الاصلاح
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم قطاع الحماية المجتعمية بالداخلية احتفالية بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445هـ فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان واستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.
 
نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بقاعة الاحتفالات بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر، بمشاركة عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف، كما تضمنت الإحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم والإبتهالات ، والحديث عن الدورس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وكذا قدم النزلاء عدة فقرات "إنشاد وإبتهالات دينية".
     
وفى نهاية الاحتفالية قدم الحضور الشكر على إتاحة تلك الفرصة لهم بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد. 
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
 
08
 
090

 


العام الهجرى

احتفال النزلاء

الداخليه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة