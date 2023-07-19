الداخلية تعيد طفلا متغيبا من ذوى الهمم إلى أسرته فى الأميرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إعادة طفل ضل الطريق لأهليته، تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بالعثور على (طفل "من ذوى الهمم") حال سيره بدائرة القسم ولا يعلم عنه أية بيانات.

بإجراء التحريات تم تحديد والد الطفل مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وبإستدعائه تعرف على الطفل وقرر بأن نجله ضل طريق عودته للمنزل حال لهوه بمحيط سكنه ولم يستطع العثور عليه، وتقدم بالشكر للأجهزة الأمنية على الجهود المبذولة فى إعادة نجله.