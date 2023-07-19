اليوم السابع
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الداخلية تضبط هيروين وبانجو فى حملات أمنية بدمياط

الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:37 ص
الداخلية تضبط هيروين وبانجو فى حملات أمنية بدمياط حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ – كفر سعد) وقسمى شرطة (أول وثان دمياط).

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – طبنجة - فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 7 متهمين لـ " 5 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

 

 


هيروين

ضبط مخدرات

الداخليه



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